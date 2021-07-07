Прежде чем повышать тарифы на перевозки, нужно посчитать их себестоимость – нардеп Бондарев

Константин Бондарев: На сегодняшний день "Укрзалізниці" необходимо навести порядок с коррупцией Фото: znaj.ua

"Сначала нужно заниматься вопросами оптимизации затрат. Потом необходимо четко просчитать себестоимость перевозок, потом посмотреть, а что делают наши основные конкуренты с точки зрения тарифов. А потом уже вообще поднимать этот вопрос", – отметил политик.

По его словам, у бизнеса нет достаточно денег, он только начинает выходить из кризиса после карантина, поэтому пока говорить о повышении тарифов на грузоперевозки нереально.

"На сегодняшний день "Укрзалізниці" необходимо навести порядок с коррупцией", – считает Бондарев.