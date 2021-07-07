Прежде чем повышать тарифы на перевозки, нужно посчитать их себестоимость – нардеп Бондарев

"Сначала нужно заниматься вопросами оптимизации затрат. Потом необходимо четко просчитать себестоимость перевозок, потом посмотреть, а что делают наши основные конкуренты с точки зрения тарифов. А потом уже вообще поднимать этот вопрос", – отметил политик.
По его словам, у бизнеса нет достаточно денег, он только начинает выходить из кризиса после карантина, поэтому пока говорить о повышении тарифов на грузоперевозки нереально.
"На сегодняшний день "Укрзалізниці" необходимо навести порядок с коррупцией", – считает Бондарев.
5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.