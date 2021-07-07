ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Убыточные карьеры "Укрзалізниці" забрал под контроль глава транспортного комитета ВР Кисель – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Появление "эксклюзивных" посредников на щебневых и гранитных карьерах удорожает строительство объектов в рамках "Большого строительства", пишет ZN.UA
Появление "эксклюзивных" посредников на щебневых и гранитных карьерах удорожает строительство объектов в рамках "Большого строительства", пишет ZN.UA
Фото: nadra.info

Глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, нардеп от "Слуги народа" Юрий Кисель монополизировал доступ к карьерам "Укрзалізниці" и закупка продукции осуществляется только через связанные с ним компании-посредники, пишет в опубликованной 7 июля на сайте ZN.UA статье "Юрий Кисель зарылся в карьерах" журналист Игорь Песков.

Он отмечает, что карьеры по добыче песка, гранита, щебня, а также других стройматериалов в структуре "Укрзалізниці" относятся к филиалу "Центр управления промышленностью" (ЦУП) и около 40–50% сырья идет на потребности компании, еще часть поступает на рынок без коммерческих наценок – например, для нужд строительства дорог "Укравтодором".

У "Укрзалізниці" есть спецразрешения на разработку 16 месторождений гранита, монцонита, андезита, диорита в Полтавской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Закарпатской, Донецкой, Ровенской, Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях. Также у компании есть еще шесть карьеров, действие спецразрешений на которые либо закончилось, либо не продлевалось, пишет автор статьи.

"Монопольный доступ к карьерам "Укрзалізниці" или к их приватизации дает не только гарантированный сбыт продукции железнодорожникам, которые постоянно нуждаются в стройматериалах, но и перспективы неплохого заработка на "Большом строительстве", которое также стало крупным потребителем щебня, гравия и песка. Именно поэтому "теневая" борьба за влияние на ЦУП более чем ожесточенная", – говорится в материале.

Большинство карьеров стабильно показывают убытки: в прошлом году они составили 255 млн грн, еще 50 млн – за первые полгода 2021 года. О планах избавиться от непрофильных активов, в том числе и карьеров, чиновники говорят уже несколько лет. Государство рассчитывает вложить в развитие компании 5–7 млрд грн, которые можно выручить от такой продажи, к тому же это позволит избавиться от рисков хищений и злоупотреблений на таких объектах.

"В 2019 году СМИ сообщали, что доступ к карьерам "Укрзалізниці" через приближенные компании монополизировало окружение народного депутата [от "Слуги народа"] Юрия Корявченкова (Юзика). Однако как минимум с середины 2020 года это уже неактуальная информация. По данным источников, во времена министра инфраструктуры Владислава Криклия вопросы щебневых карьеров "Укрзалізниці" курировал Онисе Данелия, его советник и сын бизнес-партнера Юрия Киселя по Кривому Рогу Георгия Данелии (баллотировался от партии Саакашвили "Рух нових сил" в парламент 2019 года). Несмотря на то, что семья Данелия занимается торговлей и ресторанным бизнесом, по факту они помогают Киселю контролировать рынок "излишков" стройматериалов, которые "Укрзалізниця" продает по вполне рыночным ценам", – сказано в статье.

Автор утверждает, что Кисель монополизирует отрасль.

"Таким образом, кроме схемы заработка на аттестации моряков, схем с дорожно-строительными подрядами, участия в скандалах по типу "Криворожгейта", Кисель решил "подмять" под себя еще и промышленное направление железной дороги. Участники рынка утверждают, что это стало следствием неудавшейся попытки провести теневую приватизацию карьеров со стороны Криклия: как только стало понятно, что распродажи в ближайшее время ждать не стоит, Кисель тут же решил "застолбить" за собой место монопольного "смотрящего" над отраслью", – пишет Песков.

Появление "эксклюзивных" посредников на щебневых и гранитных карьерах способствует существенному повышению цен на продукцию, а значит – удорожает строительство объектов в рамках "Большого строительства", резюмировал журналист.

Теги: Укрзалізниця, Укравтодор, строительство, приватизация, убытки, Юрий Кисель, карьер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм G
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником G
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные G
Виктория ВОРОНИНА
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS