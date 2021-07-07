Убыточные карьеры "Укрзалізниці" забрал под контроль глава транспортного комитета ВР Кисель – СМИ

Он отмечает, что карьеры по добыче песка, гранита, щебня, а также других стройматериалов в структуре "Укрзалізниці" относятся к филиалу "Центр управления промышленностью" (ЦУП) и около 40–50% сырья идет на потребности компании, еще часть поступает на рынок без коммерческих наценок – например, для нужд строительства дорог "Укравтодором".

У "Укрзалізниці" есть спецразрешения на разработку 16 месторождений гранита, монцонита, андезита, диорита в Полтавской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Закарпатской, Донецкой, Ровенской, Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях. Также у компании есть еще шесть карьеров, действие спецразрешений на которые либо закончилось, либо не продлевалось, пишет автор статьи.

"Монопольный доступ к карьерам "Укрзалізниці" или к их приватизации дает не только гарантированный сбыт продукции железнодорожникам, которые постоянно нуждаются в стройматериалах, но и перспективы неплохого заработка на "Большом строительстве", которое также стало крупным потребителем щебня, гравия и песка. Именно поэтому "теневая" борьба за влияние на ЦУП более чем ожесточенная", – говорится в материале.

Большинство карьеров стабильно показывают убытки: в прошлом году они составили 255 млн грн, еще 50 млн – за первые полгода 2021 года. О планах избавиться от непрофильных активов, в том числе и карьеров, чиновники говорят уже несколько лет. Государство рассчитывает вложить в развитие компании 5–7 млрд грн, которые можно выручить от такой продажи, к тому же это позволит избавиться от рисков хищений и злоупотреблений на таких объектах.

"В 2019 году СМИ сообщали, что доступ к карьерам "Укрзалізниці" через приближенные компании монополизировало окружение народного депутата [от "Слуги народа"] Юрия Корявченкова (Юзика). Однако как минимум с середины 2020 года это уже неактуальная информация. По данным источников, во времена министра инфраструктуры Владислава Криклия вопросы щебневых карьеров "Укрзалізниці" курировал Онисе Данелия, его советник и сын бизнес-партнера Юрия Киселя по Кривому Рогу Георгия Данелии (баллотировался от партии Саакашвили "Рух нових сил" в парламент 2019 года). Несмотря на то, что семья Данелия занимается торговлей и ресторанным бизнесом, по факту они помогают Киселю контролировать рынок "излишков" стройматериалов, которые "Укрзалізниця" продает по вполне рыночным ценам", – сказано в статье.

Автор утверждает, что Кисель монополизирует отрасль.

"Таким образом, кроме схемы заработка на аттестации моряков, схем с дорожно-строительными подрядами, участия в скандалах по типу "Криворожгейта", Кисель решил "подмять" под себя еще и промышленное направление железной дороги. Участники рынка утверждают, что это стало следствием неудавшейся попытки провести теневую приватизацию карьеров со стороны Криклия: как только стало понятно, что распродажи в ближайшее время ждать не стоит, Кисель тут же решил "застолбить" за собой место монопольного "смотрящего" над отраслью", – пишет Песков.

Появление "эксклюзивных" посредников на щебневых и гранитных карьерах способствует существенному повышению цен на продукцию, а значит – удорожает строительство объектов в рамках "Большого строительства", резюмировал журналист.