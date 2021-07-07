Кубраков заявил, что "Укрзалізниця" перестанет быть убыточной, так как новые тарифы на грузоперевозки принесут до 18–20 млрд в год

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.
"Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%. Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года. Речь идет о еще больших тарифных ставках, и наполнении бюджета "Укрзалізниці" за счет основных пользователей украинской ЖД – металлургов", – делают вывод авторы публикации.
Глава министерства отметил, что "представители отраслевой общественности" настаивают на еще большей унификации тарифов.
"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году "Укрзалізниці" привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн, – объяснил Кубраков в комментарии изданию. – Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18–20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок – это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику".
Министр добавил, что окончательное решение будет принято после общественного обсуждения.
При этом в 2021 году "Укрзалізниця" собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.
В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.
"Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низкого. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.