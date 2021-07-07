Кубраков заявил, что "Укрзалізниця" перестанет быть убыточной, так как новые тарифы на грузоперевозки принесут до 18–20 млрд в год

Александр Кубраков: Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок – это руда и уголь Фото: Олександр Кубраков / Facebook

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

"Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%. Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года. Речь идет о еще больших тарифных ставках, и наполнении бюджета "Укрзалізниці" за счет основных пользователей украинской ЖД – металлургов", – делают вывод авторы публикации.

Глава министерства отметил, что "представители отраслевой общественности" настаивают на еще большей унификации тарифов.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году "Укрзалізниці" привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн, – объяснил Кубраков в комментарии изданию. – Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18–20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок – это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику".

Министр добавил, что окончательное решение будет принято после общественного обсуждения.

При этом в 2021 году "Укрзалізниця" собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.