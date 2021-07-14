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"Укрзалізниця" построила колею в зону отчуждения ЧАЭС. По ней будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех АЭС

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В сентябре 2020 года ЧАЭС получила разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива
В сентябре 2020 года ЧАЭС получила разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива
Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" / Facebook

"Укрзалізниця" завершила реконструкцию пути между станциями Вильча и Янов, соединяющего зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью. Об этом сообщил и.о. главы правления компании Иван Юрик, написала пресс-служба "Укрзалізниці".

Он подчеркнул, что строительство было выполнено в рекордные сроки, сейчас ведутся подготовительные работы к запуску тестового поезда.

"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с "Энергоатомом" на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки – за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", – сказал Юрик.

По информации "Укрзалізниці", в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно протяженностью 24,5 км, обновлено 4,3 км.

"В ближайшее время в зону отчуждения будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, – которое будет храниться там в течение следующих 100 лет", – уточнили в релизе.

Реконструированный участок презентуют на следующей неделе.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

7 июня 2017 года правительство Украины утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.

В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.

Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.

Теги: Украина, Укрзалізниця, Чернобыльская АЭС, ядерное топливо, строительство, АЭС, Энергоатом, Чернобыль, Иван Юрик
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