"Укрзалізниця" построила колею в зону отчуждения ЧАЭС. По ней будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех АЭС

В сентябре 2020 года ЧАЭС получила разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" / Facebook

Он подчеркнул, что строительство было выполнено в рекордные сроки, сейчас ведутся подготовительные работы к запуску тестового поезда.

"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с "Энергоатомом" на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки – за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", – сказал Юрик.

По информации "Укрзалізниці", в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно протяженностью 24,5 км, обновлено 4,3 км.

"В ближайшее время в зону отчуждения будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, – которое будет храниться там в течение следующих 100 лет", – уточнили в релизе.

Реконструированный участок презентуют на следующей неделе.