"Укрзалізниця" построила колею в зону отчуждения ЧАЭС. По ней будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех АЭС

Он подчеркнул, что строительство было выполнено в рекордные сроки, сейчас ведутся подготовительные работы к запуску тестового поезда.
"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с "Энергоатомом" на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки – за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", – сказал Юрик.
По информации "Укрзалізниці", в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно протяженностью 24,5 км, обновлено 4,3 км.
"В ближайшее время в зону отчуждения будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, – которое будет храниться там в течение следующих 100 лет", – уточнили в релизе.
Реконструированный участок презентуют на следующей неделе.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
7 июня 2017 года правительство Украины утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.
В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.
Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.