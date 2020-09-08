На Чернобыльской АЭС разрешили ввести в действие новое хранилище ядерных отходов

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива дает Чернобыльской АЭС возможность начать проведение "горячих" испытаний. Об этом сообщили на предприятии.

Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Об этом сообщила пресс-служба ЧАЭС в Facebook.

Это разрешение дает АЭС возможность начать проведение "горячих" испытаний, которые предусматривают перемещение в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок. После обработки они будут расположены в бетонных модулях хранения, сказано в сообщении.

"Мы делаем существенный шаг, направленный на укрепление безопасности использования ядерной энергии, ведь начало работ по вводу в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, но и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", – сказал председатель Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

И.о. генерального директора госпредприятия "Чернобыльская АЭС" Владимир Песков отметил, что персонал ЧАЭС выполнил большой объем работ для получения этого разрешения, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 7 сентября.

По словам Пескова, все сотрудники, которые будут привлечены к проведению "горячих" испытаний, прошли подготовку и являются профессионалами своего дела

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.