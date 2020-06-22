Аварии на ЧАЭС случались и до 1986, но их скрывали. СБУ рассекретила детали событий на ЧАЭС

Опубликованные Службой безопасности Украины архивы содержат 229 документов, касающихся аварии на Чернобыльской атомной электростанции, большинство из них опубликованы впервые.



Авария на ЧАЭС в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории Фото: EPA

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, отмечают в СБУ.

Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Согласно архивным делам, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты, отмечают в СБУ.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага", – рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Председатель УИНП Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

Документы в книге опубликовано на языке оригинала в хронологической последовательности, прочитать ее можно по ссылке.

"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" – это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины Национальной академии наук Украины и УИНП. Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащий 210 документов, опубликовано весной 2019 года.