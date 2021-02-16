Украина окончательно отказалась от вывоза ядерного топлива в РФ – "Энергоатом"

Новое централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию отработанного ядерного топлива в июле, сообщил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.

Котин: Потребность Украины в российских услугах по хранению отработанного ядерного топлива наконец отпала Фото: energoatom.com.ua

"Энергоатом" с 2021 года перестал вывозить отработанное ядерное топливо на хранение в Россию. Об этом заявил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин, сообщает пресс-служба госпредприятия.

По его словам, начиная с нынешнего года "Энергоатом" больше не пользуется услугами российских радиохимических предприятий. "Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", – сказал Котин.

Компания завершила возведение зданий и инфраструктуры по приему и хранению отработанного топлива на площадке хранилища в декабре 2020 года. Сейчас в хранилище идут пусконаладочные работы и испытания оборудования.

Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во втором квартале 2021 года – после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины. По словам Котина, украинское хранилище сможет получить первую партию отработанного ядерного топлива уже в июле.

В компании отметили, что реконструкция железнодорожного пути на участке Вильча – Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) остается единственным проблемным вопросом для полноценного запуска первого пускового комплекса в эксплуатацию. В течение предыдущих трех лет органы государственной власти, которые должны обеспечить реконструкцию пути, эту работу не выполнили.

3 февраля 2021 Кабмин передал железнодорожный путь на этом участке на баланс "Энергоатома", по его инициативе. Таким образом, компания сможет стать заказчиком строительства и завершить его в кратчайшие сроки, а в дальнейшем будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к ЦХОЯТ.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%, сказано на сайте предприятия.

7 июня правительство Украины утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В апреле 2017 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.

В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.