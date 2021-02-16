ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина окончательно отказалась от вывоза ядерного топлива в РФ – "Энергоатом"

Новое централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию отработанного ядерного топлива в июле, сообщил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Котин: Потребность Украины в российских услугах по хранению отработанного ядерного топлива наконец отпала
Котин: Потребность Украины в российских услугах по хранению отработанного ядерного топлива наконец отпала
Фото: energoatom.com.ua

"Энергоатом" с 2021 года перестал вывозить отработанное ядерное топливо на хранение в Россию. Об этом заявил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин, сообщает пресс-служба госпредприятия.

По его словам, начиная с нынешнего года "Энергоатом" больше не пользуется услугами российских радиохимических предприятий. "Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", – сказал Котин.

Компания завершила возведение зданий и инфраструктуры по приему и хранению отработанного топлива на площадке хранилища в декабре 2020 года. Сейчас в хранилище идут пусконаладочные работы и испытания оборудования.

Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во втором квартале 2021 года – после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины. По словам Котина, украинское хранилище сможет получить первую партию отработанного ядерного топлива уже в июле.

В компании отметили, что реконструкция железнодорожного пути на участке Вильча – Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) остается единственным проблемным вопросом для полноценного запуска первого пускового комплекса в эксплуатацию. В течение предыдущих трех лет органы государственной власти, которые должны обеспечить реконструкцию пути, эту работу не выполнили.

3 февраля 2021 Кабмин передал железнодорожный путь на этом участке на баланс "Энергоатома", по его инициативе. Таким образом, компания сможет стать заказчиком строительства и завершить его в кратчайшие сроки, а в дальнейшем будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к ЦХОЯТ.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%, сказано на сайте предприятия.

7 июня правительство Украины утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В апреле 2017 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.

В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.

Теги: ядерная энергетика, ядерное топливо, ядерные отходы, Энергоатом, зона отчуждения, ЦХОЯТ, Петр Котин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Зибров снялся в украинском сериале
Зибров снялся в украинском сериале
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото
"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото
  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша
  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS