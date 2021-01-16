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Запорожская АЭС впервые в истории приблизилась к максимальной проектной мощности

15 января к энергосети был подключен энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции мощностью в 1000 МВт.

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Сейчас работают все шесть блоков Запорожской АЭС
Сейчас работают все шесть блоков Запорожской АЭС
Фото: energoatom.com.ua

Запорожская атомная электростанция впервые приблизилась к выходу на полную проектную мощность в 6000 МВт. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В ночь на 15 января к энергосети был подключен энергоблок №5 мощностью в 1000 МВт, работают все шесть блоков станции.

"Впервые в истории украинский гигант атомной энергетики Европы, Запорожская АЭС, подошел к полной проектной мощности в 6000 МВт. Возможность работать всеми шестью энергоблоками-миллионниками на полную мощность станция получила в конце прошлого года благодаря введению в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС к подстанции "Каховская". Ранее из-за недостаточной пропускной способности линий электропередач Запорожская АЭС работала с максимальной мощностью 5300 МВт", – сообщили в компании.

В Украине – четыре действующих атомных электростанции (Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая) с 15 энергоблоками типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). Как отмечает "Энергоатом", Запорожская АЭС – самая большая в Европе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС
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