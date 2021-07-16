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Нардеп Бондарев заявил, что необходимо завершить реформирование "Укрзалізниці" и написать план спасения компании

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Бондарев: Не может так быть, чтобы 20 млрд грн дохода давали этой компании перевозки грузов, а пассажирские перевозки 13 млрд убытков
Бондарев: Не может так быть, чтобы 20 млрд грн дохода давали этой компании перевозки грузов, а пассажирские перевозки – 13 млрд убытков
Фото: Костянтин Бондарєв / Facebook

Коррупция и неэффективное руководство могут уничтожить "Укрзалізницю", если ее не реформировать и не создать план по выводу компании из кризиса, заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"90% руководства сегодня в "Укрзалізниці" – это временно исполняющие обязанности (врио), то есть люди, которые пришли "на некоторое время". У них вообще нет плана работы. А наблюдательный совет за эти три года не разработал план спасения компании", – отметил политик.

Нардеп добавил, что "Укрзалізниця" взяла кредитов на $1,4 млрд, и гривневые кредиты были привлечены под проценты намного выше рыночных.

"Господин [исполняющий обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Иван] Юрик как раз занимался год назад именно тем, что реструктуризировал эти долги. И где остальные? Я спросил [об этом] на заседании временной следственной комиссии, где присутствовал господин Юрик. Но ответа мы не услышали", – сообщил он.

Бондарев убежден, что компания обязана бороться с коррупцией, а также сократить персонал, так как из 240 тыс. сотрудников треть заняты работой в непрофильных подразделениях.

"Надо разделить эту компанию как минимум на три направления, сделать их независимыми, поставить задачу и написать план спасения этой компании. Затем нанять на постоянной основе менеджмент и поручить этим людям очень в сжатые сроки реализовать соответствующие вещи. Потому что не может так быть, чтобы 20 млрд грн дохода давали этой компании перевозки грузов, а пассажирские перевозки – 13 млрд убытков", – убежден нардеп.

Он считает, что повышение тарифов на грузоперевозки не решит проблемы "Укрзалізниці".

"Нельзя повышать тарифы. Мы сегодня в экономическом кризисе, и дополнительная нагрузка на бизнес невозможна, потому что мы [потеряем] конкурентоспособность на мировых рынках. Обратите внимание, что сегодня на грузовые перевозки у нас выше тарифы, чем у наших соседей. Казахстан – на 30% дешевле тариф, РЖД – на 60% дешевле тарифы. Мы теряем сегодня транзит именно потому, что не можем предоставить дешевую услугу", – заявил политик.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.

Теги: Украина, коррупция, Укрзалізниця, бизнес, тарифы, долги, кредиты, убытки, финансы, реформа, грузоперевозки, Константин Бондарев
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