Бизнес не должен дотировать пассажирские перевозки "Укрзалізниці" – "АрселорМиттал Кривой Рог"

Он отметил, что "Укрзалізниця" не должна снова повышать в очередной раз тарифы на грузоперевозки, предприятию необходима реформа: разделение на направления грузовых и пассажирских перевозок, а также открытая и прозрачная структура тарифа, добавил он.

"Общеизвестный факт, что пассажирские перевозки дотируются именно перевозками грузовыми. И не один раз уже были предложения, УЗ эту идею поддержала, чтобы разъединить эти два направления – чтобы мы все видели и понимали, сколько нужно средств, чтобы поддерживать наших граждан, которые используют УЗ. И в каком количестве закладывать эти средства в государственный бюджет", – заявил Ткаченко.

Куда именно направляется заработок от грузоперевозок, также необходимо понимать, так как иначе новое повышение тарифа приведет только к оттоку клиентов, убежден глава киевского представительства "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Все мы заинтересованы, чтобы УЗ работала хорошо и была эффективной. Но мы должны понимать, что когда начинается рост цен, то клиенты УЗ начинают искать другие возможности – например, сокращать перевозки, или отдавать предпочтение автомобильным. Поэтому рост тарифов не ведет к росту активности бизнеса", – заявил Ткаченко.