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Тарифы на железнодорожные перевозки растут, а качество услуг ухудшается – гендиректор компании "Юнигран"

Сергей Дыняк: Железная дорога платит огромные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает
Сергей Дыняк: Железная дорога платит огромные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает
Фото: Сергій Диняк / Facebook

Если "Укрзалізниця" не хочет потерять доверие клиентов, то доходы нужно перестать направлять на высокие зарплаты руководству, а после роста тарифов на грузоперевозки необходимо повышать и качество услуг. Такое мнение в комментарии изданию Politeka высказал генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.

"Если повышение будет поэтапным, а не резким, то мы готовы его обсуждать. Но хотелось бы, чтобы за поднятием цены на железнодорожные перевозки все-таки улучшались и сами услуги. Вагоны железная дорога не в состоянии поставить, мы работаем с частными полувагонами или другими видами перевозок. Ранее железная дорога анонсировала, что каждый вагон в сутки будет проходить не менее 200 км, чтобы доставка продукции была своевременной. К сожалению, и этого нет. Наоборот, подача вагонов, прохождение пути вагонов – все это удлинилось. И мы, как отправители вагонов и потребители услуг, очень на этом теряем", – рассказал Дыняк.

Он считает, что причина проблем компании в том, что из-за низкой оплаты труда из "Укрзалізниці" уходят сотрудники, а руководство тратит миллионы на свои зарплаты.

"Железная дорога платит огромные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает. В низах люди недовольны, они рассчитываются с работы, это точно. Такое впечатление, что они [руководство] думают только о себе. Дошло до того, что на крупнейшей станции в Юго-Западной железной дороге по отправке грузов сократили сборщика вагонов! Как такое возможно? Мы же за это платим", – отметил в комментарии руководитель добывающей компании.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.

Теги: Укрзалізниця, железная дорога, тарифы, вагоны, перевозки, грузоперевозки
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