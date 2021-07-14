Тарифы на железнодорожные перевозки растут, а качество услуг ухудшается – гендиректор компании "Юнигран"

"Если повышение будет поэтапным, а не резким, то мы готовы его обсуждать. Но хотелось бы, чтобы за поднятием цены на железнодорожные перевозки все-таки улучшались и сами услуги. Вагоны железная дорога не в состоянии поставить, мы работаем с частными полувагонами или другими видами перевозок. Ранее железная дорога анонсировала, что каждый вагон в сутки будет проходить не менее 200 км, чтобы доставка продукции была своевременной. К сожалению, и этого нет. Наоборот, подача вагонов, прохождение пути вагонов – все это удлинилось. И мы, как отправители вагонов и потребители услуг, очень на этом теряем", – рассказал Дыняк.

Он считает, что причина проблем компании в том, что из-за низкой оплаты труда из "Укрзалізниці" уходят сотрудники, а руководство тратит миллионы на свои зарплаты.

"Железная дорога платит огромные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает. В низах люди недовольны, они рассчитываются с работы, это точно. Такое впечатление, что они [руководство] думают только о себе. Дошло до того, что на крупнейшей станции в Юго-Западной железной дороге по отправке грузов сократили сборщика вагонов! Как такое возможно? Мы же за это платим", – отметил в комментарии руководитель добывающей компании.