Энергетики просят премьера не повышать стоимость грузовых перевозок: это приведет к закрытию предприятий

Угольная отрасль зависит от транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС, и альтернативны "Укрізалізниці" для этого нет, отметили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Фото: depositphotos.com

Авторы письма напомнили о системном кризисе в угольной и энергетической отраслях, причиной которого стала текущая реформа отрасли и пандемия COVID-19. Они убеждены, что этот кризис станет глубже, если тарифы на перевозку грузов по железной дороге вырастут, так как отрасль зависит от транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС, и альтернативных логистических путей для этого нет.

"По оценкам Федерации, в случае ввода в действие проекта приказа, стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС вырастет в среднем на 30%, или на 40–50 грн за тонну, что суммарно увеличит транспортные расходы предприятий отрасли на 2,1 млрд грн ежегодно. Такое увеличение затрат на транспортировку существенно ухудшит ситуацию и повысит риски остановки деятельности предприятий, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рост безработицы и социальной напряженности", – отметили в ФРУТЭК.

Себестоимость выработки энергии на теплоэлектростанциях вырастет в итоге на 2–3 коп/кВт-ч, в то время как цена на рынке электроэнергии уже упала ниже нынешней себестоимости – из-за неурегулированности рыночных механизмов. Угольные предприятия уже убыточны и оказались на грани остановки, а общие убытки по отрасли составили в 2020 году в 12–13 млрд грн, сказано в обращении.

"В то же время положение УЗ хотя и является сложным, однако не критическим, а ключевыми причинами кризиса являются не тарифы на перевозки, а низкая операционная эффективность. В УЗ отсутствует среднесрочная стратегия развития, а неэффективная политика в сфере госзакупок привела к острому дефициту топлива в июне этого года. Кроме того, из-за завышенных цен в течение 2020 года массово простаивали вагоны перевозчика, из-за чего УЗ недополучила 6 млрд грн дохода", – заявили в Федерации.

Представители ФРУТЭК считают, что повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, но при этом не приведет к решению проблем "Укрзалізниці". Расчетов себестоимости перевозок компания не представляет, несмотря на многочисленные запросы, подчеркнули подписанты.

Проект приказа о повышении тарифов нужно отозвать и доработать, убеждены в Федерации, в то же время предприятия угольной отрасли должны получить стимул для деятельности в виде временного установления для угля стоимости перевозки на уровне тарифов для внеклассных грузов.