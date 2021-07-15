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Энергетики просят премьера не повышать стоимость грузовых перевозок: это приведет к закрытию предприятий

Угольная отрасль зависит от транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС, и альтернативны "Укрізалізниці" для этого нет, отметили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины
Угольная отрасль зависит от транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС, и альтернативны "Укрізалізниці" для этого нет, отметили в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины
Фото: depositphotos.com

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе ситуацию в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУТЭК), сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на документ.

Авторы письма напомнили о системном кризисе в угольной и энергетической отраслях, причиной которого стала текущая реформа отрасли и пандемия COVID-19. Они убеждены, что этот кризис станет глубже, если тарифы на перевозку грузов по железной дороге вырастут, так как отрасль зависит от транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС, и альтернативных логистических путей для этого нет.

"По оценкам Федерации, в случае ввода в действие проекта приказа, стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС вырастет в среднем на 30%, или на 40–50 грн за тонну, что суммарно увеличит транспортные расходы предприятий отрасли на 2,1 млрд грн ежегодно. Такое увеличение затрат на транспортировку существенно ухудшит ситуацию и повысит риски остановки деятельности предприятий, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рост безработицы и социальной напряженности", – отметили в ФРУТЭК.

Себестоимость выработки энергии на теплоэлектростанциях вырастет в итоге на 2–3 коп/кВт-ч, в то время как цена на рынке электроэнергии уже упала ниже нынешней себестоимости – из-за неурегулированности рыночных механизмов. Угольные предприятия уже убыточны и оказались на грани остановки, а общие убытки по отрасли составили в 2020 году в 12–13 млрд грн, сказано в обращении.

"В то же время положение УЗ хотя и является сложным, однако не критическим, а ключевыми причинами кризиса являются не тарифы на перевозки, а низкая операционная эффективность. В УЗ отсутствует среднесрочная стратегия развития, а неэффективная политика в сфере госзакупок привела к острому дефициту топлива в июне этого года. Кроме того, из-за завышенных цен в течение 2020 года массово простаивали вагоны перевозчика, из-за чего УЗ недополучила 6 млрд грн дохода", – заявили в Федерации.

Представители ФРУТЭК считают, что повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, но при этом не приведет к решению проблем "Укрзалізниці". Расчетов себестоимости перевозок компания не представляет, несмотря на многочисленные запросы, подчеркнули подписанты.

Проект приказа о повышении тарифов нужно отозвать и доработать, убеждены в Федерации, в то же время предприятия угольной отрасли должны получить стимул для деятельности в виде временного установления для угля стоимости перевозки на уровне тарифов для внеклассных грузов.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.

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