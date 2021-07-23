Рост цен на грузоперевозки "Укрзалізниці" повлечет увеличение себестоимости электроэнергии – Федерация работодателей ТЭК

Сергей Чех: Автотранспорт предлагает лучший сервис, чем "Укрзалізниця". Но мы не можем возить уголь автотранспортом Фото: reform.energy

"Угольная энергетика – это 10% от общего объема грузоперевозок "Укрзалізниці". Для нас реализация этого предложения [о повышении тарифов] значит дополнительные 40–50 грн на тонну перевозимого угля. Это около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловых электростанций", – отметил Чех.

По его словам, в сегодняшних условиях свободного рынка предприятия тепловой генерации нередко вынуждены продавать электроэнергию по цене ниже себестоимости, и новый рост затрат на ее производство сделает работу отрасли невозможной.

"Это плохой сигнал наряду с планами ввести плату за выбросы СО 2 ", – подчеркнул Чех.

Финансировать модернизацию железной дороги "Укрзалізниця" должна не за счет повышения тарифов, а улучшая эффективность, так как из-за роста цен на грузоперевозки за минувшие пять лет компания уже потеряла 45 млн тонн грузов, которые почти полностью перешли на перевозки автотранспортом.

"То есть потребность в перевозках есть. И мы видим, что автотранспорт предлагает лучший сервис, чем "Укрзалізниця". Но мы, например, не можем возить уголь автотранспортом. И не для этого строятся новые дороги, чтобы их через три года разбили", – подчеркнул заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК Украины Сергей Чех.