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"Наш край": Власть бездумно избавляется от важных и стратегических активов

Сергей Шахов: Прибыльными, согласно статистике, являются лишь 28% от общего количества госпредприятий. Ими умышленно не занимаются, чтобы продать за бесценок
Сергей Шахов: Прибыльными, согласно статистике, являются лишь 28% от общего количества госпредприятий. Ими умышленно не занимаются, чтобы продать за бесценок
Фото: nashkray.org

Украинские госпредприятия власть специально доводит до банкротства, чтобы их могли приватизировать ниже рыночной стоимости, и при этом Министерство экономики умышленно манипулирует цифрами отчетов, чтобы снизить цену, заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Наш край" Сергей Шахов. Об этом 21 июля пишет сайт политической силы.

"Только за 2020 год государство получило 51 млрд грн убытков от деятельности госкомпаний. Причем, львиную долю этих убытков нанесли предприятия, которые должны быть сверхприбыльными: "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Укрзалізниця", "Энергоатом". Прибыльными, согласно статистике, являются лишь 28% от общего количества госпредприятий. Ими умышленно не занимаются, чтобы продать за бесценок", — заявил Сергей Шахов.

Он добавил, что власть бездумно избавляется от важных активов.

"Сейчас пытаются продать наиболее ликвидные, а иногда даже стратегические предприятия с тем, чтобы получить быстрые доходы. Власть задекларировала, что в этом году надеется получить 12 млрд грн от приватизации государственных объектов. Можно только представить, сколько предприятий уйдет "с молотка", учитывая, до какого состояния их довели. В лучшем случае продажа будет по себестоимости компании. Именно с этой целью целый ряд потенциально выгодных для государства предприятий сейчас умышленно доводят до банкротства", – убежден политик.

Нардеп отметил, что доходы от приватизации попадают в общий фонд государственного бюджета и там "растворяются".

"Были прецеденты, когда власть за счет полученных средств от приватизации выплачивала государственные долги перед западными кредиторами. Фактически государство проедает эти средства и не инвестирует их в развитие экономики Украины", – резюмировал Шахов.

В партии добавили, что необходимо запретить продажу госкомпаний ниже себестоимости их активов, не менее 30% денег от продажи госимущества передавать в местные бюджеты, а также создать специальный Фонд инвестиций, который будет наполняться средствами от приватизации госкомпаний. Такой фонд должен финансировать приоритетные государственные программы для стимулирования развития реального сектора экономики, считают в "Нашем крае".

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

Теги: Кабинет Министров, инвестиции, экономика, бюджет, Укрзалізниця, Укрэнерго, доходы, Министерство экономики, аукцион, приватизация, Энергоатом, прибыль, банкротство, убытки, Наш край, активы, финансы, Сергей Шахов, власть, стратегические предприятия, госимущество, продажа, госкомпании
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