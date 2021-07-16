Глава ФГИ Сенниченко: Комплексные изменения в законодательстве в сфере приватизации положительно повлияют на инвестиционный климат

"Комплексный законопроект убирает архаичные бюрократические препоны, мешающие ускорению прозрачного и эффективного разгосударствления имущества в Украине, не допускает блокировки приватизации и совершенствует процедуры аренды государственного и коммунального имущества. Внедряются и действенные механизмы контроля эффективности работы госпредприятий, и четкие критерии передачи активов на приватизацию", – отметил Сенниченко.

Он рассказал, что законопроект содержит ряд новаций, например норму по перечислению в местные бюджеты 10% от приватизированных активов. Сенниченко рассказал, что эти средства могут быть направлены на развитие региона. Председатель Фонда рассчитывает, что народные депутаты поддержат предложенный законопроект в целом, так как ожидаемый экономический эффект от его принятия может достичь 15 млрд грн в год.

"Экономический эффект от закона уже в следующем году составит 12–15 млрд грн и еще 200 млрд грн – в ближайшие годы. Поэтому надеемся, что народные депутаты поддержат инициативу и дадут толчок развитию экономики Украины", – рассказал Сенниченко.

Председатель Фонда госимущества отметил, что к разработке законопроекта были привлечены представители бизнес-кругов, а сам документ поддержали 29 бизнес-ассоциаций. Законопроект также поддержали в Национальном совете реформам при президенте Украины и одобрили в Кабинете Министров.