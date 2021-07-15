Комитет Верховной Рады по экономическому развитию поддержал законопроект, который будет способствовать привлечению инвестиций при приватизации – ФГИ

В заявлении ФГИ отмечает, что принятие законопроекта ускорит экономический рост, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, упростит приватизационные процессы и вернет доверие инвесторов к Украине.
"Положительное решение комитета по вопросам экономического развития, который рекомендовал народным депутатам в зале Верховной Рады поддержать законопроект о содействии привлечению инвестиций, является очень важным шагом – благодаря этому нормативному акту мы прорубим просеку в бюрократических дебрях на пути к экономическому росту Украины", – отметил председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.
Законопроект разблокирует приватизацию непрофильных для министерств и ведомств активов и объектов, у которых есть обременения в виде арестов имущества, долговых обязательств и обеспечений судебных решений, добавили в ФГИ. Также, отметили в ведомстве, документ предлагает инструменты прозрачности и механизмы защиты инвесторов в процессе приватизации. Проект закона предусматривает продление использования Английского права на три года, до 1 января 2024 года.
Еще одна норма документа предусматривает направление местным общинам 10% поступлений от малой приватизации объектов, которые располагаются на их территории. Министерства и ведомства, в свою очередь, получат по 20% поступлений от объектов, которые они будут передавать на приватизацию.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.
По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ рассказал в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня.
Экономический эффект от принятия комплексного законопроекта оценивается в 12–15 млрд грн уже в следующем году и 200 млрд грн в дальнейшем, писал "Обозреватель" со ссылкой на Американско-украинский деловой совет.