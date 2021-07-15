Комитет Верховной Рады по экономическому развитию поддержал законопроект, который будет способствовать привлечению инвестиций при приватизации – ФГИ

Глава ФГИ Сенниченко: Благодаря этому нормативному акту мы прорубим просеку в бюрократических дебрях на пути к экономическому росту Украины Фото: lb.ua

В заявлении ФГИ отмечает, что принятие законопроекта ускорит экономический рост, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест, упростит приватизационные процессы и вернет доверие инвесторов к Украине.

"Положительное решение комитета по вопросам экономического развития, который рекомендовал народным депутатам в зале Верховной Рады поддержать законопроект о содействии привлечению инвестиций, является очень важным шагом – благодаря этому нормативному акту мы прорубим просеку в бюрократических дебрях на пути к экономическому росту Украины", – отметил председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Законопроект разблокирует приватизацию непрофильных для министерств и ведомств активов и объектов, у которых есть обременения в виде арестов имущества, долговых обязательств и обеспечений судебных решений, добавили в ФГИ. Также, отметили в ведомстве, документ предлагает инструменты прозрачности и механизмы защиты инвесторов в процессе приватизации. Проект закона предусматривает продление использования Английского права на три года, до 1 января 2024 года.

Еще одна норма документа предусматривает направление местным общинам 10% поступлений от малой приватизации объектов, которые располагаются на их территории. Министерства и ведомства, в свою очередь, получат по 20% поступлений от объектов, которые они будут передавать на приватизацию.