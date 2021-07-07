Украинцы могут потерять крупнейший банк, который гарантировал 100% возврат вкладов по депозитам – "Наш край"

"Ощадбанк" – крупнейший в стране банк с обеспечением вкладов физических лиц на уровне 100%. Как только он станет частным, эта опция для украинцев исчезнет. Кроме того, бюджет Украины потеряет финансового партнера, который ежегодно отсчитывал в казну сотни миллионов гривен дивидендов, – сказал политик. – В течение года было закрыто более 600 отделений "Ощадбанка" по всей стране. Причем закрываются отделения даже в крупных городах. Банк уничтожает сеть отделений, которая помогала пенсионерам получать пенсии и социальные выплаты без комиссии по всей стране. При приватизации "Ощадбанк" превратится в коммерческий продукт, которого больше не будет интересовать социальная составляющая, а только сверхприбыли".

Сейчас государственный банк предлагает клиентам ряд привлекательных социальных продуктов, каких не предоставляет ни одна частная финансовая организация Украины, добавил он.

"Во-первых, частный "Ощадбанк" перейдет "под крыло" обанкротившегося Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Во-вторых, частный инвестор немедленно сократит количество отделений до уровня наибольшей прибыли, а не социальной доступности для населения. В-третьих, новый владелец не станет продлевать действие кредитов "5–7–9". Соответственно, малому бизнесу больше негде будет брать выгодные стартовые средства. В конце концов – государство теряет постоянный источник сотен миллионов гривен дивидендов поступления в бюджет", – подчеркнул Приходько.

Он убежден, что с продажей "Ощадбанка" государство потеряет надежного партнера в социальных проектах, который способен защитить вклады.

"Наш край" категорически выступает против продажи работающих прибыльных стратегических активов, находящихся в государственной собственности. Партия считает, что правительство, прежде всего, должно готовить к продаже перспективные, но пока убыточные предприятия, которые могут превратиться в прибыльные только при поддержке опытных инвесторов и солидных инвестиций", – сказано в сообщении политической силы.