Говорить о необходимости повышения тарифов на грузоперевозки без решения вопроса с убыточностью пассажирских нецелесообразно – СМИ

По данным журналистов, показатель рентабельности грузоперевозок в Украине существенно выше, чем в соседних странах, которые конкурируют с Украиной в экспорте продукции на мировые рынки.

"Бизнес говорит о необходимости понимания экономических обоснований для повышения тарифов, которых, видимо, нет. Ведь в "Укрзалізниці" не существует учета, который бы корректно показывал себестоимость перевозки отдельных грузов, учитывая особенности их транспортировки. И в таких условиях проводить выборочные решения, повышая тарифы, – не самый правильный путь для развития компании и удержания грузов (не говоря уже о привлечении новых) на железной дороге", – сказано в статье.

Авторы подчеркивают, что одна из глобальных проблем "Укрзалізниці" – это прогрессирующая убыточность пассажирских перевозок, которая в 2020 году составила уже 13 млрд грн.

"На протяжении долгих лет прибыль от сегмента грузовых перевозок используется на покрытие колоссальных убытков от пассажирского сегмента. И говорить о необходимости повышения тарифов на грузовые перевозки без решения вопроса с убыточностью пассажирских перевозок нецелесообразно", – делает вывод издание.