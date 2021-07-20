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Говорить о необходимости повышения тарифов на грузоперевозки без решения вопроса с убыточностью пассажирских нецелесообразно – СМИ

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Убыточность пассажирских перевозок в 2020 году составила 13 млрд грн
Убыточность пассажирских перевозок в 2020 году составила 13 млрд грн
Фото: slovoidilo.ua

"Центр транспортных стратегий" проанализировал официальную отчетность "Укрзалізниці" и пришел к выводу, что рентабельность сегмента грузовых перевозок в 2016–2020 годах оставила более 25%. Об этом профильное издание пишет в опубликованной 20 июля статье "Сближение классов. Как рынок оценивает новую инициативу "Укрзалізниці" и МИУ".

По данным журналистов, показатель рентабельности грузоперевозок в Украине существенно выше, чем в соседних странах, которые конкурируют с Украиной в экспорте продукции на мировые рынки.

"Бизнес говорит о необходимости понимания экономических обоснований для повышения тарифов, которых, видимо, нет. Ведь в "Укрзалізниці" не существует учета, который бы корректно показывал себестоимость перевозки отдельных грузов, учитывая особенности их транспортировки. И в таких условиях проводить выборочные решения, повышая тарифы, – не самый правильный путь для развития компании и удержания грузов (не говоря уже о привлечении новых) на железной дороге", – сказано в статье.

Авторы подчеркивают, что одна из глобальных проблем "Укрзалізниці" – это прогрессирующая убыточность пассажирских перевозок, которая в 2020 году составила уже 13 млрд грн.

"На протяжении долгих лет прибыль от сегмента грузовых перевозок используется на покрытие колоссальных убытков от пассажирского сегмента. И говорить о необходимости повышения тарифов на грузовые перевозки без решения вопроса с убыточностью пассажирских перевозок нецелесообразно", – делает вывод издание.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, тарифы, убытки, перевозки, грузоперевозки
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