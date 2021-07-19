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Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с повышением тарифов "Укрзалізниці"

Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" не предоставили экономического обоснования для пересчета тарифа, отметили автори обращения
Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" не предоставили экономического обоснования для пересчета тарифа, отметили автори обращения
Фото: depositphotos.com

В письме, которое Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков направили президенту Украины Владимиру Зеленскому, они призвали главу государства рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать проект приказа о повышении тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки. В организациях считают, что предложенный тариф экономически не обоснован и повлечет негативные последствия для экономики, пишет "РБК-Украина".

Авторы письма отмечают, что владельцы грузов понесут дополнительные расходы на общую сумму в 2 млрд грн в этом году, и на 10 млрд грн – в 2022-м, и особенно это коснется горно-металлургического и агропромышленного комплексов. 

"Как следствие, ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, возрастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог (частично восстановленных программой президента Украины "Большая стройка"), стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов", – цитирует агентство письмо.

В профсоюзе и федерации подчеркнули, что Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" не предоставили экономического обоснования для пересчета тарифа.

"В анализе регуляторного влияния проекта не отражены главные вопросы соответствующего регулирования, а именно себестоимость и рентабельность грузовых перевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности грузовых перевозок весьма сомнительны, поскольку именно за счет рентабельных грузовых перевозок уже много лет осуществляется кросс-субсидирование действительно убыточных пассажирских перевозок (-13 млрд грн по итогам 2020 года). Также "Укрзалізницею" не был предоставлен финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы "Укрзалізниці" и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также следует учитывать, что после предыдущего повышения тарифов выполнение плана капитальных инвестиций госмонополии составило только 51%", – сказано в адресованном Зеленскому обращении.

Подписанты убеждены, что и министерство, и перевозчик должны заняться оптимизацией внутренних резервов, борьбой с коррупцией, перестать субсидировать пассажирские перевозки за счет грузовых и уменьшить налоговую нагрузку на  "Укрзалізницю".

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало.

Теги: транспорт, коррупция, экономика, Укрзалізниця, профсоюзы, Министерство инфраструктуры, цены, тарифы, убытки, президент, перевозки, грузоперевозки, письмо
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