Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали Зеленского вмешаться в ситуацию с повышением тарифов "Укрзалізниці"

Авторы письма отмечают, что владельцы грузов понесут дополнительные расходы на общую сумму в 2 млрд грн в этом году, и на 10 млрд грн – в 2022-м, и особенно это коснется горно-металлургического и агропромышленного комплексов.

"Как следствие, ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, возрастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог (частично восстановленных программой президента Украины "Большая стройка"), стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов", – цитирует агентство письмо.

В профсоюзе и федерации подчеркнули, что Министерство инфраструктуры и "Укрзалізниця" не предоставили экономического обоснования для пересчета тарифа.

"В анализе регуляторного влияния проекта не отражены главные вопросы соответствующего регулирования, а именно себестоимость и рентабельность грузовых перевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности грузовых перевозок весьма сомнительны, поскольку именно за счет рентабельных грузовых перевозок уже много лет осуществляется кросс-субсидирование действительно убыточных пассажирских перевозок (-13 млрд грн по итогам 2020 года). Также "Укрзалізницею" не был предоставлен финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы "Укрзалізниці" и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также следует учитывать, что после предыдущего повышения тарифов выполнение плана капитальных инвестиций госмонополии составило только 51%", – сказано в адресованном Зеленскому обращении.

Подписанты убеждены, что и министерство, и перевозчик должны заняться оптимизацией внутренних резервов, борьбой с коррупцией, перестать субсидировать пассажирские перевозки за счет грузовых и уменьшить налоговую нагрузку на "Укрзалізницю".