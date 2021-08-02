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СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных для участников боевых действий на Донбассе

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По данным СБУ, из-за действий подозреваемых строительство лечебного учреждения было заморожено в 2019 году
По данным СБУ, из-за действий подозреваемых строительство лечебного учреждения было заморожено в 2019 году
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Тернопольской области разоблачила схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для участников боевых действий на Донбассе. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, чиновники строительной компании при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительству приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15,5%. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 млн грн.

По информации следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройке приемного отделения. Благодаря ремонту предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО/ООС. Договорная стоимость работ составила почти 21 млн грн.

"В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Таким образом завысили стоимость ремонта на 15,5%. И это привело к замораживанию строительства в 2019 году. Вследствие схемы шестая часть средств, выделенных для нужд участников АТО/ОСС, осела в карманах злоумышленников", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, злоупотребления руководства подрядной организации подтвердили судебно-техническая, судебно-экономическая и строительно-техническая экспертизы.

Владельцу строительной компании сообщили о подозрении по ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Теги: СБУ, тендер, Тернопольская область, АТО, спецслужбы, чиновники, ущерб, хищения, Служба безопасности Украины, ООС
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