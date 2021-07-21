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По результатам обысков в КП "Инженерный центр" ГФС установила схему хищения на ремонтах киевских больниц

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В Госфискальной службе заявили, что НДС в результате схемы предприятия занизили на 12 млн грн
В Госфискальной службе заявили, что НДС в результате схемы предприятия занизили на 12 млн грн
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов, сообщила 21 июля в Facebook пресс-служба ГФС.

Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоінвестбуд-УКБ" и изъяла первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для ремонта в том числе помещений медицинских заведений Киева, сказано в сообщении ведомства.

"Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств. Предприятия-генподрядчики, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов", – отметили в Госфискальной службе.

Глава ГФС Вадим Мельник сообщил, что в итоге бюджет недополучил НДС.

"Правоохранители установили, что в период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков при выполнении работ по заказу генподрядчика осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн", – заявил Мельник.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4517457128288242

Теги: Киев, налоги, медицина, бюджет, обыск, НДС, ГФС, налоговая милиция, ремонт, правоохранители, расследование, хищения, финансы, больницы, обыски, хищение, Вадим Мельник
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