ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах продажи фальсифицированных табачных изделий

"Установлена группа лиц, которые в течение года на территории города Киева осуществляли хранение и реализацию незаконно изготовленных фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога через сеть интернет. Заказы в дальнейшем отправлялись из Киева в другие регионы Украины через службы курьерских доставок, а также распространялись через розничную торговую сеть. На основании постановлений районного суда Киева проведен ряд обысков в жилых и нежилых помещениях, которые использовались для хранения и продажи табачных изделий", – сказано в сообщении.

По результатам обысков изъяли более 30 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок стоимостью 1,3 млн грн, машину, на которой транспортировалась продукция, и 81 855 грн.

"ГФС продолжает осуществлять активное противодействие незаконному обороту табачных изделий. Каждая единица контрафактной подакцизной продукции, поступающей на рынок, – это недополученные средства в бюджет страны, а также риски для здоровья граждан. ГФС продолжает отработку объектов розничной торговли табачными изделиями. Эта работа еще продолжается, но в ее ходе ГФС уже выявила нарушения законодательства более чем на 80 объектах. За шесть месяцев 2021 года ГФС изъяла почти 13,5 млн пачек табачных изделий, что больше, чем годовые изъятия предыдущих лет. Нами пресечена деятельность 10 незаконных производств. С представителями "белого" бизнеса мы продолжаем дальнейшее сотрудничество и обмен аналитическими наработками для эффективного совместного противодействия теневому обороту табачной продукции. Создание равных, прозрачных и понятных всем условий на рынке является нашим общим приоритетом. Продолжаем работать для обеспечения экономических интересов страны", – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.