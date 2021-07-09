В июне инфляция в Украине снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5% – Госстат

В то же время базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,4%.
Как отметили в Госстате, в первом полугодии инфляция в Украине составила 6,4%, базовая – 4,3%.
В июне на 0,1% снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего подешевели яйца – на 16%, а подорожало – подсолнечное масло (3,4%).
Подорожали также алкогольные напитки (0,7%) и табачные изделия (1,2%).
В июне на 0,4% выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. На 1% подорожал транспорт.
По данным Нацбанка, инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.
В январе Нацбанк прогнозировал, что в годовом измерении инфляция в 2021 году будет на уровне 7%, в апреле ухудшил прогноз до 8%.
4 марта НБУ поднял до 6,5% годовых ставку рефинансирования, которая сохранялась на уровне исторического минимума с июня 2020-го. В НБУ объяснили, что повышение процентной ставки направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в 5%.
15 апреля Нацбанк принял решение повысить учетную ставку еще на один процентный пункт – до 7,5%. В регуляторе отметили, что таким образом пытаются замедлить рост инфляции во втором полугодии 2021 года.
Правительство ожидает, что инфляция в Украине вернется в рамки целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт до 2023 года.