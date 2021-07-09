В июне инфляция в Украине снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5% – Госстат

В первом полугодии инфляция в Украине составила 6,4%, отметили в Госстате Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

В то же время базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,4%.

Как отметили в Госстате, в первом полугодии инфляция в Украине составила 6,4%, базовая – 4,3%.

В июне на 0,1% снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего подешевели яйца – на 16%, а подорожало – подсолнечное масло (3,4%).

Подорожали также алкогольные напитки (0,7%) и табачные изделия (1,2%).

В июне на 0,4% выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. На 1% подорожал транспорт.