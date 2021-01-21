НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год до 7%

В первой половине 2021 года, по прогнозам регулятора, инфляция ускорится, но вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года, заявили в Нацбанке Украины.

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% до 7%. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 21 января.

В июле НБУ прогнозировал инфляцию на конец 2020 года на уровне 4,7%, но в октябре улучшил прогноз до 4,1%. В декабре Нацбанк заявил, что инфляция в Украине существенно ускорилась.

"В 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона", – говорится в сообщении.

В первой половине 2021 года, по прогнозам регулятора, инфляция ускорится, но вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

"Ускорение инфляции в первом полугодии [2021 года] будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур, который был хуже. Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии", – говорится в сообщении.

В дальнейшем влияние проинфляционная факторов будет ослабевать, отметили в НБУ.

"Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров. Монетарная политика Национального банка также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий. Как следствие, ожидается, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года. В 2022-2023 годах инфляция будет находиться близко к среднесрочной цели в 5%", – сообщили в Нацбанке.