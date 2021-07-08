Экс-министр финансов Данилюк хочет возглавить Бюро экономической безопасности

"Для меня вопрос Бюро экономической безопасности является личным, потому что я занимался этой темой больше 10 лет", – сказал он.
При этом ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития, экс-главой МИД Павлом Климкиным и бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой, раскритиковали закон о БЭБ и призывали президента Владимира Зеленского ветировать его.
"Форма принятия и содержание закона в очередной раз демонстрируют некомпетентность и имитацию вместо решения насущных проблем", – говорилось в заявлении центра. Отмечалось, что в принятой редакции Бюро экономической безопасности станет еще одним центральным органом власти "с функциями давления на бизнес или обеспечения определенных кулуарных интересов и разделения сфер влияния".
О подаче своей кандидатуры на эту должность сообщал также Сергей Солодченко, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС). О намерении подать документы на конкурс заявлял в интервью "Левому берегу" и нынешний глава ГФС Вадим Мельник.
В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнял, что не будет претендовать на эту должность.
"Нет, я не подался. Свою миссию вижу в том, чтобы закончить реформу извне, не допустить к руководству БЭБ дискредитировавших себя коррупционеров и наконец-то перестать опускать глаза в ответ на вопрос, а что у вас с таможней, нелегальной водкой, табаком, топливом и "скрутками", до которых никогда не доходят руки", – написал Гетманцев в Telegram-канале.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.
Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.