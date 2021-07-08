Экс-министр финансов Данилюк хочет возглавить Бюро экономической безопасности

"Для меня вопрос Бюро экономической безопасности является личным, потому что я занимался этой темой больше 10 лет", – сказал он.

При этом ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития, экс-главой МИД Павлом Климкиным и бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой, раскритиковали закон о БЭБ и призывали президента Владимира Зеленского ветировать его.

"Форма принятия и содержание закона в очередной раз демонстрируют некомпетентность и имитацию вместо решения насущных проблем", – говорилось в заявлении центра. Отмечалось, что в принятой редакции Бюро экономической безопасности станет еще одним центральным органом власти "с функциями давления на бизнес или обеспечения определенных кулуарных интересов и разделения сфер влияния".

О подаче своей кандидатуры на эту должность сообщал также Сергей Солодченко, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС). О намерении подать документы на конкурс заявлял в интервью "Левому берегу" и нынешний глава ГФС Вадим Мельник.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнял, что не будет претендовать на эту должность.

"Нет, я не подался. Свою миссию вижу в том, чтобы закончить реформу извне, не допустить к руководству БЭБ дискредитировавших себя коррупционеров и наконец-то перестать опускать глаза в ответ на вопрос, а что у вас с таможней, нелегальной водкой, табаком, топливом и "скрутками", до которых никогда не доходят руки", – написал Гетманцев в Telegram-канале.