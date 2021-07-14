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В Госфискальной службе сообщили о ходе расследования по уголовным делам в отношении КГГА

В ГФС делают вывод, что использование схем по выводу средств или уклонению от уплаты налогов имело систематический характер
В ГФС делают вывод, что использование схем по выводу средств или уклонению от уплаты налогов имело систематический характер
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Во всех уголовных производствах, которые связаны с деятельностью Киевской городской государственной администрации и подчиненных ей коммунальных предприятий, проверяют, причастны ли к нарушениям чиновники КГГА и служебные лица коммунальных предприятий, сообщила 14 июля Государственная фискальная служба Украины в своем Facebook.

Налоговая милиция выявила новые факты и начала устанавливать схемы, которые использовались субъектами хозяйственной деятельности для вывода бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов, отмечается в сообщении.

"По результатам анализа изъятой в ходе обысков документации в офисах КК “Киевавтодор” и подрядных организациях, в отношении проведенных работ по капитальному ремонту одного из путепроводов установлено, что с 2019-го по 2021 годы было проведено шесть тендеров, победителем которых становилась одна и та же компания, которая уже фигурирует в другом уголовном производстве. Общая стоимость выигранных тендеров составляет почти 1 млрд грн. Деятельность этого предприятия будет детально исследоваться", – заявили в ГФС. 

По производству, где фигурирует КП “Киевгорсвет”, продолжается судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-товароведческая экспертиза по стоимости товаров, которые использовались при капитальном ремонте сетей наружного освещения в столице.

"Правоохранители получили налоговую информацию о компании, которая фигурирует в досудебном расследовании по деятельности КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" при КГГА. Установлено, что за один из отчетных периодов декларирования НДС осуществлено неправомерное определение плательщиком сумм налоговых обязательств при продаже товаров/услуг на общую сумму НДС около 9 млн грн за счет контрагентов-покупателей. Следствием готовится подозрение служебным лицам подрядных организаций по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму около 9 млн грн", – сообщили в пресс-службе. 

Также в ведомстве отметили, что в уголовном производстве по КП "Киевавтодормост" установлены новые факты вероятного хищения средств на выполнении работ по ремонту мостов на сумму более 33 млн грн.

"По результатам обысков в департаменте земельных ресурсов КГГА, было изъято восемь кадастровых дел по земельным участкам, которые расположены в Киеве. Общая площадь этих участков составляет 18 га. Анализ изъятых документов свидетельствует о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю. Местонахождение лица, которое находилось в розыске по подозрению в неуплате в местный бюджет арендной платы за пользование коммунальным имуществом в сумме почти 20 млн грн, установлено. Сегодня в отношении его судом избирается мера пресечения. В кратчайший срок обвинительный акт в отношении этого лица будет направлен в суд. Но это не окончание расследования указанного эпизода. Продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности к преступлению лиц департамента земельных ресурсов КГГА", – заявили в ГФС.

Продолжаются судебная строительная и компьютерная экспертизы по документам, изъятым в ходе обысков в КП "Киевпастранс". Госфискальная служба установила, что были списаны деньги за работы, которые не проводились, ориентировочные убытки составляют 5 млн грн.

"По уголовному производству где фигурирует КО “Киевзеленстрой” – продолжаются судебно-строительная и судебная строительно-техническая экспертизы. При проведении работ по Куреневскому парку предварительно установлено документальное завышение объемов работ. Возникают вопросы к тем служебным лицам коммунальных предприятий, которые принимали результаты этих работ и не видели явных нарушений. В одном из уголовных производств установлено, что предприятие одновременно предоставляло "услуги строительной техники" и "автотранспортные услуги" различным субъектам хозяйственной деятельности (с указанием марки и госномеров транспортных средств). Таким образом, установлена невозможность использования одновременно одной строительной техники несколькими предприятиями", – отметили в ведомстве.

Там считают, что использование схем по выводу средств или уклонению от уплаты налогов имело систематический характер.

"Во многих уголовных производствах устанавливаются адреса регистрации компаний и проводятся обыски в офисах подрядных организаций, допрашиваются их руководители и должностные лица. По многим адресам регистрации местонахождение обществ не установлено, что свидетельствует об их фиктивности. Установлены многочисленные факты получения работниками предприятий заработной платы наличными. Во многих случаях получено подтверждение того, что работы или услуги не осуществлялись. Одно из предприятий подрядчиков уже планирует возместить нанесенный ущерб в сумме около 5 млн грн в ходе досудебного расследования. Во всех уголовных производствах отрабатывается версия возможной причастности должностных лиц КГГА и служебных лиц коммунальных предприятий", – подчеркнули в ГФС.

Суммы предварительно установленных в ходе следствия убытков, которые нанесены городскому бюджету столицы и государству, достигают более 207 млн грн, подытожили в Государственной фискальной службе.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4497148933652395

Теги: транспорт, налоги, КГГА, розыск, следствие, строительство, Киевпастранс, местный бюджет, Киевгорсвет, ГФС, налоговая милиция, экспертиза, Государственная фискальная служба, расследование, убытки, хищения, Киевавтодор, подозрение, обыски, имущество, Киевзеленстрой
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