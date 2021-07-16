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Госфискальная служба сообщила, что обеспечила возмещение в бюджет 1,1 млрд грн

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Речь о должностных лицах предприятия, которое работает на газовом рынке, уточнили в ГФС
Речь о должностных лицах предприятия, которое работает на газовом рынке, уточнили в ГФС
Фото: depositphotos.com

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили должностных лиц связанного с поставками газа предприятия на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.

"Сотрудники управления по борьбе с финансовыми преступлениями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС установили, что должностные лица субъекта предпринимательской деятельности, который работает на рынке поставок и сбыта газа, на протяжении 2015–2018 годов путем неправомерного отражения в налоговом и бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций уклонились от уплаты налогов на сумму более 672 млн грн", – сказано в сообщении.

Должностному лицу предприятия сообщили о подозрении и обеспечили возмещение неуплаченных налогов, пени и штрафных санкций на общую сумму 1,1 млрд грн. В суд направили ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненных убытков на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

"Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции ГФС являются разоблачение фактов умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечение поступления средств в бюджет. Благодаря эффективной работе аналитического подразделения ГФС на сегодня уже обеспечено возмещение причиненного государству ущерба в размере почти 2 млрд грн живых средств. Неоднократно подчеркивал, что "белый" бизнес должен быть честным и вовремя платить налоги. "Серый" бизнес должен перейти в легальную плоскость и работать исключительно в правовом поле. Совместными усилиями всех правоохранительных органов, направленными на детенизацию экономики, мы преодолеем теневой бизнес и обеспечим экономическую безопасность нашего государства", – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4499443896756232

Теги: налоги, экономика, бизнес, штраф, ГФС, убытки, ущерб, финансы, Вадим Мельник
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