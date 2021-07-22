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За полгода ГФС обеспечила возмещение убытков по уголовным производствам на сумму почти 2 млрд грн

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Глава ГФС Мельник: Эта сумма за неполных семь месяцев почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет
Глава ГФС Мельник: Эта сумма за неполных семь месяцев почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

За первое полугодие 2021 года Государственная фискальная служба обеспечила возмещение убытков по уголовным производствам на 864 млн грн, а в июле по одному из уголовных производств – на сумму 1,1 млрд, написал на своей странице в Facebook глава ГФС Вадим Мельник.

"С начала текущего года мною были определены два приоритетных направления работы Государственной фискальной службы Украины. Это противодействие теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые скрутки. О результатах работы службы в этих сферах мы говорим чаще всего", – отметил он.

Мельник добавил, что также ГФС занимается и другими направлениями, в том числе – возмещением убытков по уголовным производствам.

"Замечу, что на сегодня ГФС насчитывает около 3 тыс. личного состава следователей и оперативников, которые осуществляют правоохранительную функцию и обеспечивают результаты работы службы. Это самое маленькое за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10–12 тыс. грн в месяц)", – написал глава Госфискальной службы.

За первое полугодие работники службы обеспечили возмещение убытков по уголовным производствам в сумме 864 млн грн, в июле дополнительно обеспечено возмещение ущерба по одному из уголовных производств на сумму 1,1 млрд.

"Таким образом, общая сумма средств, фактически поступивших в бюджет Украины, достигает почти 2 млрд грн. Эта возмещенная нами в бюджет по уголовным производствам сумма за неполных семь месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет", – подчеркнул Мельник.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/posts/210150877705990

Теги: налоги, НДС, ГФС, Государственная фискальная служба, ущерб, Вадим Мельник
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