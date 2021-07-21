Данилюк: Власть активно продвигает кандидатуру Мельника на должность главы Бюро экономической безопасности

"Какой же сейчас план у власти? Он очень прост – провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС... Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса [президента], именно он борется с мэром Киева [Виталием] Кличко и не видит никаких других проблем вокруг", – заявил Данилюк.
Также он отметил, что в конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ входит девять человек – по трое членов от СНБО, Кабмина и Верховной Рады.
"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов, как при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявил политик.
По мнению Данилюка, для нового органа существует два возможных риска: если его возглавит "контролируемый" человек, или если функции относительно экономических и финансовых преступлений продолжат дублировать другие правоохранительные органы.
"Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но наихудший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия [по расследованию экономических преступлений]", – сказал он.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.
Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Мельник. Всего на конкурс заявки подали 57 участников.