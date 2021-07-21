Данилюк: Власть активно продвигает кандидатуру Мельника на должность главы Бюро экономической безопасности

Данилюк: Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор Фото: Олександр Данилюк / Facebook

"Какой же сейчас план у власти? Он очень прост – провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС... Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса [президента], именно он борется с мэром Киева [Виталием] Кличко и не видит никаких других проблем вокруг", – заявил Данилюк.

Также он отметил, что в конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ входит девять человек – по трое членов от СНБО, Кабмина и Верховной Рады.

"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов, как при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявил политик.

По мнению Данилюка, для нового органа существует два возможных риска: если его возглавит "контролируемый" человек, или если функции относительно экономических и финансовых преступлений продолжат дублировать другие правоохранительные органы.

"Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но наихудший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия [по расследованию экономических преступлений]", – сказал он.