Заявки на пост главы Бюро экономической безопасности подали более 50 человек – Любченко

Он отметил, что уже получена 51 заявка, но пока сложно назвать их точное количество, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.

Любченко рассказал, что 9 июля состоится заседание конкурсной комиссии, на которой эта информация станет более полной.

О подаче заявок на участие в конкурсе сообщали бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник.