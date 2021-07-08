Заявки на конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности подали 57 человек – комиссия

"В настоящее время у нас 57 пакетов документов", – сказала она.
Прием заявок завершился 7 июля. Ранее первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко сообщал о 51 заявке.
О подаче заявок на участие в конкурсе сообщали бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.
Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.