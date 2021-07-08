Заявки на конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности подали 57 человек – комиссия

"В настоящее время у нас 57 пакетов документов", – сказала она.

Прием заявок завершился 7 июля. Ранее первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко сообщал о 51 заявке.

О подаче заявок на участие в конкурсе сообщали бывший министр финансов, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник.