Никто в государстве не имеет права руководить, прикрываясь уличными протестами – Верещук

Нардеп говорила об искусственных протестах в ходе обсуждения ситуации с обысками и арестом нескольких членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Она не стала оценивать действия представителей "Нацкорпуса", отметив, что это должен делать суд.
"Государство всем нам гарантирует право на общее собрание, собрание и даже протесты. Я скажу больше: власти нужен протест, но не заказной протест, не инспирированный и не финансируемый извне", – заявила Верещук.
Она подчеркнула, что все граждане Украины имеют право на протест.
"Когда мы слышим о финансовых потоках, переговорах и и так называемых разговорах, которые указывают на то, что такие протесты являются четко заказными, имеют финансирование в том числе извне (хотя и изнутри тоже) и контролируются отдельными условными финансово-промышленными группами или лидерами политических сил, то какая же это "улица?" За кем вы прячетесь? За людьми, которые имеют право?" – обратилась она к лидерам таких протестов.
"Так кто мы такие? Куда мы идем? Какое государство мы строим? Если мы дадим себе ответ – найдем ответы для Нацкорпуса, для ОПЗЖ с [Ильей] Кивой, где тоже происходили обыски и задержания. Никто не будет управлять, называя себя улицей. Управлять должно только государство в форме политической власти, избранной народом. Народ имеет право, а прятаться за плечами народа, подло бросая людей на баррикады, нельзя. И так не будет. СБУ и вся правоохранительная система начинают это демонстрировать", – добавила Верещук.
СБУ 5 августа провела обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Издание "Deтектив.info" сообщило о серии обысков и задержании семи членов "Нацкорпуса". Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.
6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы.
"По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно", – отметили в релизе.
Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей "Нацкорпуса", подозреваемых по этому делу.
В "Нацкорпусе" видео СБУ о харьковских рэкетирах назвали срежиссированной медиаманипуляцией, а после суда по избранию меры пресечения заявили, что "оставляют за собой право на ответ".