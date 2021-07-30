Верещук: США являются крупнейшим союзником Украины в сфере безопасности

"У нас сейчас с США есть план, который мы можем совместно реализовать. Там есть девять направлений, все они имеют отношение к сфере безопасности и обороны. Например, сотрудничество в космической отрасли, в киберпространстве. Мы понимаем, чем мы можем быть полезны", – сообщила нардеп.
Она обратила внимание на форматы двустороннего взаимодействия.
"Должны ли США быть на стороне Украины в нормандском формате – вопрос. Но должны ли они быть на украинской стороне в любом формате в вопросах, касающихся освобождения нас от энергетической, политической экспансии РФ, в том числе и военным методом? – Да. Они должны быть на нашей стороне. И они на нашей стороне, безотносительно к тому, кто является президентом Америки", – подчеркнула Верещук.
Верещук прокомментировала также ожидания от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
"Не согласна с коллегами, которые говорят, что визит Зеленского в США – это будет формальная поездка. Это от нас зависит, какой она будет, каким содержанием она будет наполнена. Мы понимаем, что у нас есть партнерство, рассчитываем на себя и готовимся. Каждый шаг и каждая поездка нам прибавит. Мы должны чувствовать силу противостоять России. Потому что Россия использует каждый наш промах, каждую ошибку, даже маленькую", – заявила политик.
28 июля заместитель руководителя ОПГ Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и представителями посольства США ход оборонных реформ в Украине и подготовку визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Собеседники обсудили завершение проработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований и сотрудничеству в космической отрасли. Стороны также обсудили оборонные реформы в Украине и уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления.