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Палата представителей США поддержала увеличение финансовой помощи для Украины в следующем году

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Законопроект одобрила нижняя палата Конгресса США. Его должна еще утвердить верхняя палата (Сенат) и подписать президент
Законопроект одобрила нижняя палата Конгресса США. Его должна еще утвердить верхняя палата (Сенат) и подписать президент
Фото: depositphotos.com

Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Об этом сообщило 29 июля посольство Украины в США в Facebook.

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В законопроекте, в частности, идет речь об увеличении размера помощи Украине и поправках к санкциям против "Северного потока – 2".

Согласно документу, общая сумма средств для Украины, выделенных по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и связанных программ составит не менее $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Отмечается, что $125 млн из этой суммы будут выделены на безопасность Украины по статье "Международное военное финансирование". Это на $10 млн больше, чем в 2021 году.

Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом Джо Байденом.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/4243286482381218

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе, США с 2014 года по июль 2021-го США предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Теги: США, бюджет, Конгресс США, военная помощь, помощь, финансовая помощь, законопроект, безопасность, Палата представителей, финансирование
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