Палата представителей США поддержала увеличение финансовой помощи для Украины в следующем году

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В законопроекте, в частности, идет речь об увеличении размера помощи Украине и поправках к санкциям против "Северного потока – 2".

Согласно документу, общая сумма средств для Украины, выделенных по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и связанных программ составит не менее $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Отмечается, что $125 млн из этой суммы будут выделены на безопасность Украины по статье "Международное военное финансирование". Это на $10 млн больше, чем в 2021 году.

Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом Джо Байденом.