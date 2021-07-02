Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 млн помощи Украине в 2022 году

Как отметили в посольстве, сумма, которую американская сторона собирается выделить Украине в 2022 году по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ, на $28,5 млн больше, чем в текущем году.
"Из указанной сметы $125 млн будут выделены как помощь Украине на цели, связанные с безопасностью, по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в 2021 году", – говорится в сообщении.
Кроме того, в данном законопроекте содержатся положения об угрозе достройки газопровода "Северный поток – 2".
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня сказал, что Штаты предоставили Украине военную помощь на $275 млн и пообещали выделить еще $100 млн, если Россия продолжит угрожать и наращивать войска вдоль границы с Украиной.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
По данным американского посольства в Киеве, с 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.
В интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля 2021 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за семь лет военная помощь Украине со стороны США составила около $2,5 млрд.