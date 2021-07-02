Комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 млн помощи Украине в 2022 году

Американская помощь Украине будет проходить по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ Фото: depositphotos.com

Как отметили в посольстве, сумма, которую американская сторона собирается выделить Украине в 2022 году по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ, на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

"Из указанной сметы $125 млн будут выделены как помощь Украине на цели, связанные с безопасностью, по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в 2021 году", – говорится в сообщении.

Кроме того, в данном законопроекте содержатся положения об угрозе достройки газопровода "Северный поток – 2".