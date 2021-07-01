В Киеве у помощника атташе посольства США украли личные вещи. Подозревают 19-летнюю уроженку Закарпатья

По информации правоохранителей, должностное лицо посольства США в Украине обнаружило кражу 26 июня и сразу сообщило об этом. Подозреваемую задержали 29 июня.

"При ней находилась часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности: дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карты", – сообщила столичная прокуратура.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн), общественных работ от 80 до 240 часов, исправительных работ на срок до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до пяти лет.