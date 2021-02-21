Во Львове злоумышленник пытался спрятаться от полиции, закопав себя в снег

Полиция Львова задержала двух мужчин, которые сняли дорогостоящую запчасть с автомобиля. Один из злоумышленников пытался спрятаться от полиции, закопав себя в снег в местном парке.

Во Львове задержали двух мужчин, вероятно, причастных к кражам запчастей с автомобилей. Один из них пытался скрыться от правоохранителей в снегу, сообщила полиция Львовской области в Facebook.

Утром 21 февраля полицейские получили вызов на проспект Красной Калины о том, что неизвестные присели возле автомобиля Mazda 6. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и начали убегать.

Во время погони 37-летнего мужчину задержали практически сразу. Второго поймали через 10 минут – он закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть, цена которой – около 40–50 тыс. грн.