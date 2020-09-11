Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель

По словам 47-летнего американского рэпера Эминема, проснувшись ночью, он почувствовал присутствие в комнате постороннего человека.

Несмотря на то, что грабитель угрожал убить Эминема, артисту удалось его уговорить покинуть комнату Фото: ЕРА

47-летний американский рэпер Эминем едва не стал жертвой грабителя, который угрожал его убить. Об этом 9 сентября сообщило издание Detroit Free Press.

Попытка ограбления произошла 5 апреля, но подробности происшествия стали известны после проведения предварительного судебного заседания по делу о вторжении в жилище и умышленном уничтожении имущества, обвиняемым в котором заявлен Мэттью Хьюза, не имеющий определенного места жительства.

Сам рэпер не присутствовал на заседании суда. Свидетелем с его стороны выступил полицейский, который прибыл в ту ночь на вызов. Он сообщил, что музыкант, проснувшись ночью, почувствовал присутствие в комнате постороннего человека. Когда артист спросил, что он делает в его доме, грабитель заявил о намерении убить Эминема.

Музыканту удалось уговорить Хьюза покинуть комнату и передать грабителя своим охранникам. Когда полиция прибыла на вызов, то застала Хьюза за дракой с охраной артиста.

По информации полиции, грабитель не имел при себе оружия, а в дом звезды проник, разбив окно. Защита Хьюза настаивает, что у него имеются заболевания психики, и настаивает на экспертизе. В настоящее время Хьюз находится под стражей и ожидает решения суда.

Эминем родился 17 октября 1972 года. Пик его популярности пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов. Он обладатель двух премий “Грэмми”.