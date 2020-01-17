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17 января, 2020
 
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Darkness. Эминем выпустил клип с кадрами массового убийства. Видео

Американский рэпер Эминем на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Darkness. В ролике воссозданы кадры массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которого были убиты 58 человек. В конце музыкант призывает голосовать за изменение закона о ношении оружия в США. "Когда это закончится?" – в финале задается риторический вопрос. Трек Darkness вошел в альбом Эминема Music To Be Murdered By.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Эминем: Когда это закончится?
Эминем: Когда это закончится?
Скриншот: EminemMusic / YouTube

видео

Видео: EminemMusic / YouTube
Теги: видео, клип, Эминем
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