Darkness. Эминем выпустил клип с кадрами массового убийства. Видео
Американский рэпер Эминем на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Darkness. В ролике воссозданы кадры массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которого были убиты 58 человек. В конце музыкант призывает голосовать за изменение закона о ношении оружия в США. "Когда это закончится?" – в финале задается риторический вопрос. Трек Darkness вошел в альбом Эминема Music To Be Murdered By.
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