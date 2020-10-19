В Запорожской области подросток украл урну для голосования. Он хотел разводить в ней улиток

Полицейские подозревают несовершеннолетнего жителя Запорожской области в краже урны для голосования на одном из избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-центре полиции области 19 октября.
На избирательном участке было всего пять пустых урн для голосования. Сообщение о краже одной из них поступило в Каменско-Днепровское отделение полиции 18 октября около 18.20 от главы избирательной комиссии.
По информации полиции, утром 19 октября личность нарушителя установили. Им оказался 17-летний местный житель.
Он признался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток.
Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.