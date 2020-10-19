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В Запорожской области подросток украл урну для голосования. Он хотел разводить в ней улиток

Несовершеннолетний украл пустую урну для голосования на одном из избирательных участков Запорожской области. В ней он планировал выращивать и разводить улиток, утверждают в местной полиции.

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Житель Запорожской области хотел разводить улиток в урне для голосования
Житель Запорожской области хотел разводить улиток в урне для голосования
Фото: depositphotos.com

Полицейские подозревают несовершеннолетнего жителя Запорожской области в краже урны для голосования на одном из избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-центре полиции области 19 октября.

На избирательном участке было всего пять пустых урн для голосования. Сообщение о краже одной из них поступило в Каменско-Днепровское отделение полиции 18 октября около 18.20 от главы избирательной комиссии.

По информации полиции, утром 19 октября личность нарушителя установили. Им оказался 17-летний местный житель.

Он признался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Теги: полиция, кража, Запорожская область, местные выборы, голосование, уголовное производство
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