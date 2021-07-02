Посольство США в Украине поздравило жителей поселка Новгородское с его переименованием в Нью-Йорк

По данным исторического проекта "Этнографический Донбасс", населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, написал "Главком". Однако оба проекта были отозваны в связи с переизбранием парламента.