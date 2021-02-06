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ПОЛИТИКА

Кулеба предложил провести Генассамблею ООН в "украинском Нью-Йорке"

В украинском поселке Новгородское Бахмутского района Донецкой области можно провести Генассамблею или по крайней мере заседание Совбеза ООН, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба посчитал хорошей идеей пригласить в Новгородское госсекретаря США Энтони Блинкена
Кулеба посчитал хорошей идеей пригласить в Новгородское госсекретаря США Энтони Блинкена
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил провести Генеральную ассамблею ООН в поселке Новгородское Бахмутского района Донецкой области, который Верховная Рада Украины рекомендовала переименовать в Нью-Йорк. Об этом в интервью "Радіо Свобода" 6 февраля сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр посчитал хорошей идеей пригласить в поселок государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Можно еще круче сделать. Можно Генассамблею ООН провести в украинском Нью-Йорке. Или по крайней мере заседание Совбеза ООН. [...] Мы не боимся сложных задач. И представляете, какой это будет стимул для развития украинского Нью-Йорка", – предположил министр.

Кулеба сказал, что с удовольствием привез бы кого-то в село под названием Вашингтон, но чтобы оно было "где-то посередине временно оккупированных территорий".

После этого он рассказал о своей недавней поездке в Лисичанск.

"Город и регион развивали бельгийские инвесторы. И там есть роскошная архитектура, построенная бельгийцами. То есть такие маленькие островки Антверпена или Брюгге. И это фантастически! Когда мы вернем полноценный мир на Донбасс и вернем эти оккупированные территории, станет безопасно полностью ездить. Считаю, что это была бы прекрасная туристическая точка для бельгийцев", – уверен Кулеба.

По словам представительницы общины Новгородского Кристины Шевченко, поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Советская власть во время холодной войны решила сменить название поселка на Новгородское, поскольку прежнее "не очень-то по-русски звучало" и было созвучно с американским Нью-Йорком.

По данным исторического проекта "Этнографический Донбасс", населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, пишет "Главком". Однако оба проекта были отозваны в связи с переизбранием парламента.

Теги: США, ООН, Донецкая область, Бельгия, Донбасс, Нью-Йорк, Брюгге, Дмитрий Кулеба, Новгородское, Энтони Блинкен, парламент, регионы, переименование, село
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