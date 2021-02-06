Кулеба предложил провести Генассамблею ООН в "украинском Нью-Йорке"

В украинском поселке Новгородское Бахмутского района Донецкой области можно провести Генассамблею или по крайней мере заседание Совбеза ООН, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил провести Генеральную ассамблею ООН в поселке Новгородское Бахмутского района Донецкой области, который Верховная Рада Украины рекомендовала переименовать в Нью-Йорк. Об этом в интервью "Радіо Свобода" 6 февраля сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр посчитал хорошей идеей пригласить в поселок государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Можно еще круче сделать. Можно Генассамблею ООН провести в украинском Нью-Йорке. Или по крайней мере заседание Совбеза ООН. [...] Мы не боимся сложных задач. И представляете, какой это будет стимул для развития украинского Нью-Йорка", – предположил министр.

Кулеба сказал, что с удовольствием привез бы кого-то в село под названием Вашингтон, но чтобы оно было "где-то посередине временно оккупированных территорий".

После этого он рассказал о своей недавней поездке в Лисичанск.

"Город и регион развивали бельгийские инвесторы. И там есть роскошная архитектура, построенная бельгийцами. То есть такие маленькие островки Антверпена или Брюгге. И это фантастически! Когда мы вернем полноценный мир на Донбасс и вернем эти оккупированные территории, станет безопасно полностью ездить. Считаю, что это была бы прекрасная туристическая точка для бельгийцев", – уверен Кулеба.

По словам представительницы общины Новгородского Кристины Шевченко, поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Советская власть во время холодной войны решила сменить название поселка на Новгородское, поскольку прежнее "не очень-то по-русски звучало" и было созвучно с американским Нью-Йорком.