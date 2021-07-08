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Вице-президент Еврокомиссии назвал условия предоставления Украине второго транша помощи ЕС

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Домбровскис: Мы рады видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
Домбровскис: Мы рады видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
Фото: EPA

Предоставление второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза зависит от выполнения Украиной согласованных политических мер. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 8 июля во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе (Литва), пишет "Интерфакс-Украина".

Домбровскис напомнил, что программа макрофинансовой помощи предусматривает предоставление €1,2 млрд. Кроме этого, с начала 2020 года ЕС выделил более €190 млн, чтобы помочь Украине справиться с проблемами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Помимо макрофинансовой помощи, Украина должна продвигать другие важные реформы, чтобы приблизить ее к ЕС. Позвольте мне упомянуть некоторые из них более подробно. Во-первых, судебная система, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии", – сказал он.

Также Домбровскис указал на важность борьбы с коррупцией, назвав ее "ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС".

"Ключевые институции Украины должны иметь сильное и независимое руководство и возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства. Жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы бюро показало свою эффективность и достойные результаты", – сказал он.

Вице-президент Еврокомиссии также обратил внимание на необходимость улучшения бизнес-климата и укрепления системы корпоративного управления для государственных предприятий.

"Наконец, открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения. Хотя это произошло на фоне сильной общественной и политической оппозиции, это событие может принести огромную пользу экономике Украины", – заявил он.

Домбровскис заявил, что Украина добилась прогресса в реформировании многих сфер, таких как государственное управление, борьба с коррупцией и макроэкономическая стабилизация. Он подчеркнул важность продолжения этих реформ, особенно касающихся укрепления верховенства права.

"Мы рады видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это важный шаг к укреплению доверия людей к независимой судебной системе", – подчеркнул он.

Вице-президент Еврокомиссии также приветствовал приверженность президента Украины Владимира Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.

Контекст:

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

Домбровскис в феврале 2021 года заявлял, что выделение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере €600 млн зависит от выполнения Украиной восьми мер структурной политики, которые взял на себя Киев, а также удовлетворительного прогресса по программе Международного валютного фонда.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: реформы, финансовая помощь, Евросоюз, Валдис Домбровскис
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