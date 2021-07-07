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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Украине завершить войну на Донбассе

От количества форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе качество не меняется, отметил Зеленский
От количества форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе качество не меняется, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате идет "процесс торможения", поэтому он выступил за присоединение к нему "мощных геополитических игроков, которые могли бы повлиять на Российскую Федерацию, а значит, и на окончание войны в Украине".

Об этом глава государства сказал 7 июля в Вильнюсе в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть другой, параллельный формат, чтобы не "ломать" договоренности внутри нормандского формата. Но мне кажется, от количества форматов качество не меняется. Если Россия… захочет, наконец, закончить войну, то она ее закончит, несмотря на количество присоединенных государств и число форматов. Но я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в XXI веке", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор говорил 3 июня, что в США рассматривают возможность присоединения к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, нормандский формат, вероятно, нуждается в обновлении – как в смене места переговоров, так и в появлении новых игроков.

"Все, что я могу сказать: они рассматривают это… Это обсуждалось, когда госсекретарь [Энтони] Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой, возможно, с вице-премьер-министром [Алексеем] Резниковым", – отметил Тейлор.

По его словам, речь может идти о разных форматах: переговорах США, РФ и Украины, присоединении Соединенных Штатов, Великобритании и Канады к "Нормандской четверке" или же проведении переговоров по Донбассу при участии стран – подписантов Будапештского меморандума.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля этого года, Зеленский заявил, что "минский процесс должен быть более гибким и служить целям настоящего, а не прошлого". По его мнению, есть два варианта. Первый – изменить минский формат, "скорректировать" его. А второй – применить "какой-нибудь другой формат". Украинский президент также призвал к расширению нормандского формата, заявив, что в этом процессе могут участвовать не только США, но и Великобритания и Канада.

В Кремле назвали заявления Зеленского "тревожным сигналом".

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит Байдена и Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).

Байден по итогам встречи с Путиным заявил, что сообщил российскому президенту "о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины". "Мы согласились, что будем работать при помощи дипломатических методов над Минскими соглашениями", – отметил глава Белого дома.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Кремль, Донбасс, переговоры, агрессия, помощь, нормандский формат, Владимир Зеленский, конфликт, президент, конференция, Гитанас Науседа
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