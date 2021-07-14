Транш МВФ и поддержка США. Марченко рассказал об "очень хороших" переговорах в Вашингтоне

Марченко: Нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ Фото: mof.gov.ua

"Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов", – отметил Марченко.

Министр добавил, что проводит "очень хорошие" переговоры в Вашингтоне, в частности с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда.

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере. Он сообщил, что украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также по борьбе с коррупцией.

Параллельно, по его словам, идут переговоры в Вашингтоне с представителями министерства финансов США.

"На прошлой неделе мы встретились с заместителем главы американского минфина Уолли Адеемо, мы обсудили возможность получения гарантий США по нашим займам", – сообщил Марченко.

Кроме того, по словам министра, он обсуждает в американской столице возможности для инвестиций США в строительство украинских дорог и другой критически важной инфраструктуры.