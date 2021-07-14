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Транш МВФ и поддержка США. Марченко рассказал об "очень хороших" переговорах в Вашингтоне

Марченко: Нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ
Марченко: Нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ
Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко оптимистично настроен по поводу получения Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ), сообщило агентство "Укринформ" 13 июля.

"Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов", – отметил Марченко.

Министр добавил, что проводит "очень хорошие" переговоры в Вашингтоне, в частности с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда.

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере. Он сообщил, что украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также по борьбе с коррупцией.

Параллельно, по его словам, идут переговоры в Вашингтоне с представителями министерства финансов США.

"На прошлой неделе мы встретились с заместителем главы американского минфина Уолли Адеемо, мы обсудили возможность получения гарантий США по нашим займам", – сообщил Марченко.

Кроме того, по словам министра, он обсуждает в американской столице возможности для инвестиций США в строительство украинских дорог и другой критически важной инфраструктуры.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Теги: США, Украина, МВФ, переговоры, финансовая помощь, транш, Сергей Марченко
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