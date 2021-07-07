Украина ведет переговоры о получении $700 тыс. от МВФ в 2021 году, но без транша потрясений не будет – вице-премьер

Об этом вице-премьер-министр – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Любченко рассказал на пресс-конференции 7 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето – осень", – сказал вице-премьер.
По словам Любченко, Украина выполнила условия для получения транша, но, если он не поступит в страну до конца года, экономических потрясений не будет.
"Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил он.
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.