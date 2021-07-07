Украина ведет переговоры о получении $700 тыс. от МВФ в 2021 году, но без транша потрясений не будет – вице-премьер

Любченко: Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег бессмысленно Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Об этом вице-премьер-министр – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Любченко рассказал на пресс-конференции 7 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето – осень", – сказал вице-премьер.

По словам Любченко, Украина выполнила условия для получения транша, но, если он не поступит в страну до конца года, экономических потрясений не будет.

"Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил он.