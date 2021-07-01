Из НБУ уволился еще один директор департамента. Третий за сутки

Об этом он сообщил в Facebook.

"Самый главный итог – с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же, как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство". Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год", – написал он.

Новаковский поблагодарил за принципиальность и смелость прошлый состав правления НБУ.

По данным LIGA.net, в ближайшее время заявление об уходе может написать директор департамента выездных проверок Денис Новиков.