Из НБУ уволился еще один директор департамента. Третий за сутки

Об этом он сообщил в Facebook.
"Самый главный итог – с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же, как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому, что так решило руководство". Я был счастлив работать вместе с невероятными профессионалами и сильными личностями. Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть восстановлены быстрее, чем за год", – написал он.
Новаковский поблагодарил за принципиальность и смелость прошлый состав правления НБУ.
По данным LIGA.net, в ближайшее время заявление об уходе может написать директор департамента выездных проверок Денис Новиков.
1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.
Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.
Сологуб на фоне скандала, связанного с объявлением выговора ему и Рожковой, покидает работу в НБУ и переходит в МВФ. Последний день работы Сологуба в Нацбанке – 12 июля.
30 июня глава департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за отхода руководством НБУ от стандартов прозрачного принятия решений своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора.
По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. Позднее о согласии с его позицией и намерении также подать в отставку сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.
В НБУ заявили, что департамент лицензирования состоит из 107 человек, из которых уволились только девять, и департамент продолжает работает в штатном режиме.