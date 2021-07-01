В "Европейской солидарности" и "Голосе" обеспокоены увольнениями в НБУ

Ситуация говорит о потере регулятором независимости, считает Фриз. Об этом она написала в Facebook.

"Из заявления можно сделать вывод, что НБУ потерял прозрачность при принятии решений, независимость работы коллегиальных органов регулятора, а также о вмешательстве в наблюдательные процессы извне и изнутри",– написала нардеп.

Фриз обратила внимание, что уход девяти сотрудников департамента лицензирования НБУ произошел через год после того, как на возглавлявшего тогда Нацбанк Якова Смолия оказывалось политическое давление, из-за чего он был вынужден уйти в отставку.

Нардеп отметила, что в июле прошлого года направила обращение в Государственное бюро расследований, требуя внести сведения о совершении уголовного преступления по ст. 344 Уголовного кодекса за незаконное влияние на работу государственного деятеля и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования.

"Этого не было сделано, а бездействие ГБР привело к угрозе функционирования банковско-финансового сектора Украины, нарушению Конституции в части обеспечения независимости Нацбанка", – подчеркнула Фриз.

Она приложила фото ответа ей из ГБР, в котором говорится, что следователи не нашли оснований для открытия уголовного производства.

Железняк, в свою очередь, назвал ситуацию "действительно плохой новостью и сигналом".

"Независимость регулятора является одним из главных условий сохранения репутации страны и поэтому такие новости действительно вызывают и кучу вопросов и беспокойство", – написал он в Facebook.