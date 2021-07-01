Гривна подешевела относительно евро и доллара

К доллару гривна подешевела на шесть копеек: с 27,17 грн/$ до 27,23 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на пять копеек: с 32,3 грн/€ до 32,35 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,74 грн/10 руб. до 3,73 грн/10 руб.