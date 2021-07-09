Украина и МВФ согласовали позиции по антикоррупционным вопросам – Минфин

Отмечается, что во время рабочего визита в США глава Минфина Сергей Марченко провел встречи с представителями МВФ, которые "отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества".
По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов "в выполнении структурных маяков" Фонда.
"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", – подчеркнул Марченко.
В то же время эксперты МВФ отметили, что решение Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционных законов, в частности – электронного декларирования, "привело к откату антикоррупционных усилий и требует соответствующей реакции со стороны украинской власти".
По информации Минфина, Украина и МВФ договорились о "тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement (одобренного соглашения на уровне персонала) в ближайшее время".
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.
21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.